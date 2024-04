Concurso Público da ALEP: Horários de prova e número de inscritos impressionam

Alto contraste

Concurso Público da ALEP está chegando: confira os horários de prova

A prova do Concurso da Assembleia Legislativa do Paraná é no domingo dia 7 de abril, são quase 19 mil inscritos concorrendo a 85 vagas imediatas, confira os horários da abertura dos portões e das provas.

