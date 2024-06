Condenados por crime brutal: Homens são sentenciados por matar adolescente no Paraná Dois homens foram condenados a mais de 10 anos de prisão por matar um adolescente, de 15 anos, em Cascavel, no Oeste do Estado. Os...

