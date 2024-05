Confira a nova turnê da banda Fresno em Curitiba!

Alto contraste

Fresno traz turnê “Eu Nunca Fui Embora” para Curitiba; confira data e local

A produtora de eventos Seven Experience confirmou nesta nesta quarta-feira (22), que a banda Fresno realizará um show em Curitiba, no dia 14 de novembro, no Teatro Positivo. O show da banda trará as canções do novo álbum “Eu Nunca Fui Embora”, lançado em abril deste ano.

