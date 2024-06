Confira a previsão do tempo para Curitiba hoje (11/06/2024)! Para esta terça-feira (11), a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 12°C e a máxima deve ser de 27°C. Nos próximos...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (11/06/2024), segundo o Climatempo

Para esta terça-feira (11), a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 12°C e a máxima deve ser de 27°C. Nos próximos dias, o bloqueio atmosférico deve seguir atuando, logo, não há expectativa de chuva. De acordo com o Climatempo, a umidade do ar na capital do Paraná deve ser abaixo dos 30%, assim como boa parte do centro sul do estado.

