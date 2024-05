Confira a previsão do tempo para Curitiba hoje (23/05/2024)!

Ric |Do R7

Previsão do tempo para Curitiba hoje (23/05/2024), segundo o Climatempo

Nesta quinta-feira (23), em Curitiba, o tempo deve seguir firme, com mínima de 14°C e máxima de 27°C. Na região oeste, a chuva avança com intensidade. Em Foz do Iguaçu o dia deve ter bastante nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer hora, segundo o Climatempo.

