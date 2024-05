Ric |Do R7

Confira as atrações imperdíveis da festa de 57 anos de Matinhos A festa de 57 anos de Matinhos, no Litoral do Paraná, terá vários shows nacionais. A programação começa no dia 8 de junho e se estende...

Festa de 57 anos de Matinhos tem show gratuito de Ana Castela; veja programação

A festa de 57 anos de Matinhos, no Litoral do Paraná, terá vários shows nacionais. A programação começa no dia 8 de junho e se estende até o dia 16. A primeira atração da festa é a cantora Ana Castela, em seguida, o grupo É o Tchan sobe ao palco.

