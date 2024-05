Ric |Do R7

Confronto decisivo na Série B: Coritiba e Operário-PR duelam em busca do G-4 Coritiba e Operário-PR fazem um confronto direto para se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h...

Coritiba e Operário-PR fazem duelo direto para se aproximar do G-4 da Série B

Coritiba e Operário-PR fazem um confronto direto para se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h desta segunda-feira (27), no Couto Pereira, pela sétima rodada.

