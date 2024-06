Confronto em Curitiba: Homem é baleado durante ação da Guarda Municipal

Ric |Do R7

Homem é baleado durante confronto com a Guarda Municipal no Centro de Curitiba

Um homem de 33 anos foi baleado, na tarde desta terça-feira (11), durante um confronto com a Guarda Municipal no Centro de Curitiba. A situação aconteceu na Rua Cândido Lopes, na esquina com a Rua Ermelino de Leão. O suspeito está em estado grave.

