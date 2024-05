Coritiba define data da votação do novo estatuto pelo Conselho Deliberativo O Coritiba marcou a votação do novo estatuto do clube, no Conselho Deliberativo, para a próxima terça-feira (28). Somente depois...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba define data da votação do novo estatuto pelo Conselho Deliberativo

O Coritiba marcou a votação do novo estatuto do clube, no Conselho Deliberativo, para a próxima terça-feira (28). Somente depois dessa aprovação será possível agendar as eleições do clube, que deveriam ter acontecido em dezembro de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Coritiba define data da votação do novo estatuto pelo Conselho Deliberativo

• “Só quero meu bebê de volta”, diz mãe de rapper que morreu após tiro acidental

• Menina de 5 anos morre após ser espancada pelo padrasto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.