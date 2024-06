Ric |Do R7

Coritiba perde do Ceará e desperdiça chance de entrar no G-4 da Série B O Coritiba perdeu para o Ceará por 1 a 0 e desperdiçou a chance de dormir no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O uruguaio...

Alto contraste

A+

A-

Coritiba perde do Ceará e segue fora do G-4 da Série B; veja a classificação

O Coritiba perdeu para o Ceará por 1 a 0 e desperdiçou a chance de dormir no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O uruguaio Facundo Barceló anotou o único gol da noite desta sexta-feira (31), no Castelão, pela oitava rodada.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Comerciantes da RMC relatam ameaças de suposta facção após tiroteio em distribuidora

• Coritiba perde do Ceará e segue fora do G-4 da Série B; veja a classificação

• Final da Champions League marca despedidas de Marco Reus e Toni Kross de equipes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.