Coritiba renova contrato de Lucas Ronier e planeja futuro do atacante O Coritiba acertou a renovação do contrato do jovem atacante Lucas Ronier por mais um ano. O vínculo, que iria até dezembro de 2024...

