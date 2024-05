Corpo decapitado encontrado em área rural choca moradores no Paraná Um corpo foi encontrado com marcas de tiros e com a cabeça decapitada em uma área rural em Ourizona, no noroeste do Paraná, na tarde...

Corpo decapitado com marcas de tiros é encontrado em área rural no Paraná

Um corpo foi encontrado com marcas de tiros e com a cabeça decapitada em uma área rural em Ourizona, no noroeste do Paraná, na tarde desta quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um homem que aparentava ter 25 anos.

