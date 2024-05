Crescimento dos pequenos negócios no Paraná promete impulsionar vendas de empresários Cresce número de pequenos negócios no PR novo decreto deve impulsionar vendas de empresáriosLeia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 31/05/2024 - 16h52 (Atualizado em 31/05/2024 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share