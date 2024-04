Criança de 3 anos é resgatada em rodovia do PR

Alto contraste

Criança de 3 anos se perde e é encontrada sozinha em rodovia do PR Criança de 3 anos se perde e é encontrada sozinha em rodovia do PR (Ric)

Na noite desta quinta-feira (28), uma criança de 3 anos se perdeu e foi encontrada andando sozinha no acostamento da PR-090, em Jataizinho, no norte do Paraná. Quem resgatou o menino foi um caminhoneiro, que o levou para a base do pedágio da região.

