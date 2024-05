Curitiba enfrenta desabastecimento de água em cinco bairros Moradores do Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho e Rebouças devem ficar sem água nesta quinta-feira (23). De acordo com a Sanepar...

Alto contraste

A+

A-

Cinco bairros de Curitiba devem ficar sem água nesta quinta-feira (23)

Moradores do Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho e Rebouças devem ficar sem água nesta quinta-feira (23). De acordo com a Sanepar, o motivo é a queda de energia no Reservatório Parolin. A previsão é de normalização no abastecimento até às 18 horas, de forma gradativa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem de peruca loira e boné é suspeito de jogar ácido contra jovem no PR

• Cinco bairros de Curitiba devem ficar sem água nesta quinta-feira (23)

• Moradores de Jacarezinho fazem corrente de orações para jovem atacada com ácido



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.