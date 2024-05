Decisões opostas: Moro absolvido e Dallagnol cassado pelo TSE A absolvição do senador Sérgio Moro, no caso que investigava o suposto abuso de poder econômico durante as eleições, chama atenção...

Moro e Dallagnol: entenda as diferenças das decisões do TSE

A absolvição do senador Sérgio Moro, no caso que investigava o suposto abuso de poder econômico durante as eleições, chama atenção pela diferença gritante na decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação à cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Mas, apesar de apresentarem algumas semelhanças, os dois casos são completamente diferentes na visão de especialistas no assunto.

