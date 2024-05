Delegado revela detalhes chocantes sobre crime com ácido no Paraná A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue na investigação do crime de tentativa de homicídio, cometido com ácido contra uma jovem, em...

Alto contraste

A+

A-

Delegado revela detalhes e afirma que suspeita premeditou crime com ácido no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue na investigação do crime de tentativa de homicídio, cometido com ácido contra uma jovem, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Nesta sexta-feira (24), a equipe da RICtv conversou com dois delegados que participam do inquérito sobre a ocorrência.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Delegado revela detalhes e afirma que suspeita premeditou crime com ácido no PR

• Don Juan das Araucárias: suspeito desaparece após golpe de R$ 100 mil na ex

• RIC Notícias Noite Ao Vivo | 24/05/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.