Denúncia de trabalho escravo em Ponta Grossa choca autoridades

Mulher é mantida em situação de trabalho escravo para cuidar de cinco crianças

Uma denúncia de um possível crime de abandono de incapaz teve uma grande reviravolta, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ao chegar no local da denúncia, a equipe do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil constatou que a situação, ao contrário do comunicado, caracterizava um caso de trabalho análogo à escravidão. Isso porque uma mulher, de 51 anos, estava sendo obrigada a cuidar, de forma ininterrupta, de cinco crianças e jovens pelo período de quase um mês.

