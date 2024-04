Descoberta chocante: feto mumificado é encontrado em idosa de 86 anos

Alto contraste

"Grávida por décadas": médicos removem feto mumificado há 56 anos e mulher morre

Uma idosa de 86 anos procurou atendimento médico após sentir fortes dores abdominais, com exames os médicos encontraram um feto mumificado no útero da paciente. O caso raro foi registrado na semana passada no Hospital Regional de Ponta Porã, localizado em Mato Grosso do Sul.

