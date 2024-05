Descoberta de 398 quilos de maconha choca autoridades em Foz do Iguaçu

Ric |Do R7

398 quilos de maconha são apreendidos em casa vazia no Oeste do Paraná

A Polícia Civil apreendeu na última terça-feira (21) 398 quilos de maconha em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Além disso, os policiais encontraram um colchão e a casa totalmente vazia. Após uma denúncia anônima, a equipe policial foi até o bairro Três Lagoas, onde encontrou o material.

