Ric |Do R7

Descubra a deliciosa Festa da Tainha em Guaratuba! Na próxima semana acontece a Festa da Tainha em Guaratuba, no litoral do Paraná, que além de proporcionar iguarias preparadas com...

Alto contraste

A+

A-

Festa da Tainha acontece no próximo fim de semana em Guaratuba

Na próxima semana acontece a Festa da Tainha em Guaratuba, no litoral do Paraná, que além de proporcionar iguarias preparadas com tainha fresca, oferece muita música, diversão e cultura. O evento, que ocorre entre 29 de maio e 2 de junho, é beneficente e utiliza seus fundos para caridade pela ONG TUMY.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Casal é condenado por desviar dinheiro de tratamento do filho com doença rara

• Festas juninas em Curitiba: guia completo e programação

• Homem morre ao ser atropelado por moto e arrastado por caminhão na BR-376, no PR



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.