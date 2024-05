Descubra a Grandiosa Festa das Nações de Floraí!

Ric |Do R7

Grandiosa Festa das Nações de Floraí: Shows, Comidas Típicas e Diversão de 30 de Maio a 02 de Junho!

A Festa das Nações de Floraí é o nome atribuído à grandiosa feira que ocorrerá no município, entre os dias 30 de maio e 02 de junho. Tradicionalmente, ela atrai um amplo público proveniente das regiões Norte Central e Noroeste do Paraná. Este ano, contará com a presença de renomados artistas da música brasileira, incluindo Zezé Di Camargo e Luciano.

