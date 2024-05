Descubra a identidade da mulher suspeita de jogar soda cáustica em jovem no Paraná A mulher suspeita de jogar soda cáustica no rosto de uma jovem na última quarta-feira (22), em Jacarezinho...

Saiba quem é a mulher suspeita de jogar soda cáustica em jovem no Paraná

A mulher suspeita de jogar soda cáustica no rosto de uma jovem na última quarta-feira (22), em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, foi presa nesta sexta (24). Debora Custódio, de 22 anos, foi encontrada no pátio de um hotel do município e revelou que estava sendo perseguida por quatro homens. Entretanto, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) desconfiou da versão da moça e encaminhou a suspeita para a delegacia.

