Descubra as novidades da Agroleite 2024! Os Campos Gerais já se preparam para mais uma importante feira tecnológica para agro, principalmente para o setor leiteiro. A Agroleite...

Agroleite 2024

Os Campos Gerais já se preparam para mais uma importante feira tecnológica para agro, principalmente para o setor leiteiro. A Agroleite, organizada e executada pela cooperativa Castrolanda é um evento tecnológico muito esperado pelo setor por conta das novidades sempre apresentadas aos produtores rurais. Em entrevista exclusiva ao RIC Rural, o gerente da Agroleite, Gustavo Viganó, conversou com o Sérgio sobre a Agroleite 2024. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

