Descubra o menor cemitério do mundo no Paraná

Menor cemitério do mundo fica no Paraná e vira atração turística

No topo de uma colina, em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba, está um ponto turístico único do Paraná: “o menor cemitério do mundo”. O registro está no Guinness Book Brasil, o Livro dos Recordes, desde 1996.

