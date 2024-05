Descubra o que abre e fecha em Cascavel no feriado de Corpus Christi A Prefeitura de Cascavel anuncia o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi. Tanto na quinta-feira (30), quanto na sexta...

Corpus Christi: confira o que abre e o que fecha em Cascavel

A Prefeitura de Cascavel anuncia o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi. Tanto na quinta-feira (30), quanto na sexta-feira (31), apenas os serviços essenciais funcionam, enquanto as repartições públicas estarão fechadas. Da mesma forma, as escolas das redes pública e particular também têm as atividades suspensas nos dos dias.

