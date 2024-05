Descubra os bairros de Curitiba com mais imóveis de luxo acima de R$ 1,5 mi Curitiba foi a capital do Brasil com a maior alta nos preços dos imóveis residenciais segundo o índice FipeZap, que analisou o comportamento...

Imóveis de luxo crescem em Curitiba; veja bairros com mais opções acima de R$ 1,5 mi (GABRIEL GOULART NETTO)

Curitiba foi a capital do Brasil com a maior alta nos preços dos imóveis residenciais segundo o índice FipeZap, que analisou o comportamento de vendas de mais de 50 cidades. O aumento, de 2,18%, mostra que a cidade está com o mercado de imóveis aquecidos e basta andar por alguns bairros na cidade para ver que a oferta é realmente grande. Quando se trata de imóveis de luxo e superluxo também é possível notar um bom momento para o setor. Segundo a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná, a Ademi-PR, esse aquecimento do mercado imobiliário na cidade foi impulsionado pelo recorde de vendas no setor de luxo e superluxo, com 20 e 25% respectivamente de aumento em 2023.

