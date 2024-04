Alto contraste

A+

A-

Diogo Portugal apresenta stand-up gratuito em Curitiba nesta terça-feira (19) Diogo Portugal apresenta stand-up gratuito em Curitiba nesta terça-feira (19) (Ric)

Diogo Portugal, anfitrião da mostra de stand-up "O Risorama", realizará um show gratuito na bilheteria física oficial do 32º Festival de Curitiba nesta terça-feira (19), às 19h, no piso térreo do ParkShoppingBarigüi.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Diogo Portugal apresenta stand-up gratuito em Curitiba nesta terça-feira (19)

• A carreta engolida por uma cratera

• Três jovens morrem após cabeça d’água em cachoeira de Paranavaí

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.