Ducci e Goura se aproximam em meio às apostas para a eleição à prefeitura de Curitiba Em meio a formação de chapa para a eleição à prefeitura de Curitiba, as principais apostas da direita e da esquerda se concentram...

Ducci e Goura se aproximam; Paulo Martins nega, por ora, ser vice de Pimentel

Em meio a formação de chapa para a eleição à prefeitura de Curitiba, as principais apostas da direita e da esquerda se concentram, respectivamente, no vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), e no deputado federal Luciano Ducci (PSB).

