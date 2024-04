Dupla Dani & Gabriela comemora 1 ano de carreira em grande estilo

Alto contraste

A dupla Dani & Gabriela, também conhecida como "as curitibinhas", celebra um ano na música sertaneja com o evento "Barulhinho do RJ" em Curitiba. O evento vai acontecer no domingo, 7 de abril, no Rjota (Rua Desembargador Westphalen, 3.140).

