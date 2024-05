Empresa inova ao transportar animais adotados sem custo Uma empresa vai realizar o transporte de animais adotados no Rio Grande do Sul para outros estados. A iniciativa da Moovipet, visa...

Empresa vai transportar animais adotados no RS sem custo outros estados

Uma empresa vai realizar o transporte de animais adotados no Rio Grande do Sul para outros estados. A iniciativa da Moovipet, visa viabilizar a adoção de pets que estão abandonados em abrigos devido as enchentes no estado.

