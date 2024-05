Empresário perde R$ 400 mil em golpe do amor Uma mulher, que se apresenta como herdeira de um resort de luxo do Paraná, é suspeita de aplicar o golpe do amor em um empresário...

Alto contraste

A+

A-

Empresário cai em golpe do amor e perde R$ 400 mil no Paraná

Uma mulher, que se apresenta como herdeira de um resort de luxo do Paraná, é suspeita de aplicar o golpe do amor em um empresário de Londrina, no norte do estado. O homem acusa a ex-companheira de levar R$ 400 mil. O caso é investigado e a mulher foi indiciada e denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por estelionato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Cachorro cava buraco e encontra corpo de mulher enterrado em Ponta Grossa

• Mulher é esquartejada e parte de corpo é encontrado em rio; casal é suspeito

• Médico de Cambé nega atestado à mãe alegando que criança de 5 anos poderia ficar sozinha



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.