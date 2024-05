Ric |Do R7

Entenda a polêmica da "taxa das blusinhas" entre Governo e Congresso A "taxa das blusinhas" é uma expressão popular utilizada no Brasil para se referir ao novo imposto sobre a taxação das compras feitas...

Taxa das blusinhas: entenda termo usado para acordo entre Governo e Congresso

A "taxa das blusinhas" é uma expressão popular utilizada no Brasil para se referir ao novo imposto sobre a taxação das compras feitas por sites internacionais de até US$ 50. Esse imposto foi implementado pelo Governo Brasileiro com o objetivo de aumentar a arrecadação tributária e combater a sonegação fiscal nas compras internacionais de baixo custo, que geralmente são feitas por meio de plataformas de comércio eletrônico.

