Estação-tubo destruída prejudica usuários em Curitiba

Mais uma estação-tubo é destruída após acidente com carro em Curitiba

Mais uma estação-tubo foi destruída por um carro em Curitiba, desta vez na Vila Guaíra. A estação Antero de Quintal, sentido terminal do Portão, foi danificada no último sábado (25), depois que um veículo perdeu o controle e bateu na estrutura. Com os danos, passageiros que pretendem embarcar no transporte coletivo devem buscar outros pontos.

