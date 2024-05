Evento "Sessão dos Solteiros" une casais em cinema com "cupido" e drinks Com o Dia dos Namorados se aproximando, no dia 12 de junho, esta é a última chamada para os solteiros que...

Alto contraste

A+

A-

“Sessão dos Solteiros”: shopping promove encontro em cinema com “cupido” e drinks

Com o Dia dos Namorados se aproximando, no dia 12 de junho, esta é a última chamada para os solteiros que querem passar a data acompanhados. No dia 8 de junho, a partir das 19h, o Shopping Palladium promove a tradicional "Sessão dos Solteiros", com a exibição do filme “Bad Boys 4” no IMAX, com direito a coquetel com drinks e combo de pipoca e refrigerante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• “Sessão dos Solteiros”: shopping promove encontro em cinema com “cupido” e drinks

• Mulher embriagada bate Tesla em viatura da Polícia Militar no Paraná

• “Nos sentimos em casa” diz Renato Gaúcho sobre Couto Pereira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.