Ex-vereador de Foz do Iguaçu falece aos 66 anos

Ex-vereador de Foz do Iguaçu morre após ser internado às pressas

O ex-vereador de Foz do Iguaçu Sérgio Beltrame morreu nesta terça-feira (28), no oeste do Paraná, aos 66 anos. O empresário foi eleito em três mandatos e esteve na Câmara em períodos entre 1989 e 2012. O sepultamento de Beltrame está marcado para esta quarta-feira (29).

