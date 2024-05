Fã de Gusttavo Lima cai ao tentar subir em palco durante show; confira as imagens Uma fã do cantor Gusttavo Lima tentou subir no palco durante o show do cantor, mas sofreu uma queda. O caso foi registrado na última...

Fã de Gusttavo Lima sofre queda ao tentar subir em palco durante show; assista

Uma fã do cantor Gusttavo Lima tentou subir no palco durante o show do cantor, mas sofreu uma queda. O caso foi registrado na última sexta-feira (24), em Cáceres, município a 205 km de Cuiabá (MT). O momento da queda foi registrado em vídeo e as imagens viralizaram nas redes sociais (assista abaixo).

