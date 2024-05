Ric |Do R7

Família de motociclista pede justiça após tragédia no PR A família de Valdecir Benedito, o motociclista de 59 anos que morreu ao ser atingido por uma viatura descaracterizada da Polícia...

Família de motociclista atingido por viatura no PR pede justiça: “Fiquei desolada”

A família de Valdecir Benedito, o motociclista de 59 anos que morreu ao ser atingido por uma viatura descaracterizada da Polícia Militar do Paraná, pediu por justiça. Em entrevista à RICtv, a companheira da vítima relatou ele havia acabado de deixá-la no hospital e seguia para o trabalho quando o acidente aconteceu. A colisão foi registrada na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Rebouças, em Curitiba.

