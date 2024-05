Família e amigos protestam por justiça após tragédia na Linha Verde

Alto contraste

Família e amigos de pai e filho mortos na Linha Verde protestam: “Sonho destruído”

Familiares e amigos do pai e filho, vítimas de um acidente na Linha Verde, em Curitiba, realizam um protesto para criticar a forma que a Polícia Civil está investigando o caso. A manifestação está acontecendo na tarde deste sábado (25), no local do acidente. Evandro Ramos, de 38 anos, morreu no local, e Johann Martins, de 15, teve a morte confirmada no dia 17 de maio.

