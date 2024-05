FESPOP 2024: Um festival inesquecível em Santa Terezinha de Itaipu A 14ª edição do Fespop Festival fez história não apenas por proporcionar momentos memoráveis, com a diversidade musical de artistas...

FESPOP 2024 faz história em Santa Terezinha de Itaipu

A 14ª edição do Fespop Festival fez história não apenas por proporcionar momentos memoráveis, com a diversidade musical de artistas consagrados, gastronomia e entretenimento. Durante quatro dias, o festival reuniu – com segurança e conforto - famílias de Santa Terezinha de Itaipu e de cidades vizinhas, além de municípios de outros estados, do Paraguai e da Argentina. Mais do que isso, a Fespop deixou um legado: a disseminação de práticas sustentáveis, de acessibilidade e solidariedade.

