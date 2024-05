Frente fria chega ao Paraná e promete derrubar as temperaturas Uma nova frente fria que avança pelo Paraná deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, segundo previsão do Sistema de Tecnologia...

Frente fria avança pelo Paraná, derruba temperaturas e mínima pode chegar a 4ºC (Gilson Abreu)

Uma nova frente fria que avança pelo Paraná deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O fenômeno começa a agir no estado a partir desta quinta-feira (23) e deve esfriar ainda mais no final de semana.

