Frizzo marca golaço de antes do meio-campo pelo Coritiba O meia Matheus Frizzo marcou um gol de antes do meio-campo no jogo do Coritiba contra o Ituano. A partida da nona rodada da Série...

Ric|Do R7 07/06/2024 - 20h03 (Atualizado em 07/06/2024 - 20h03 ) twitter

