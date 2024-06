Ric |Do R7

Grave acidente na BR-277: motociclista para em baixo de carro após escorregar no asfalto Uma câmera de segurança registrou um grave acidente na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã...

Moto escorrega no asfalto e motociclista para em baixo de carro; veja imagens

Uma câmera de segurança registrou um grave acidente na BR-277, em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (10). Nas imagens é possível observar que a motociclista perde o controle da moto, escorrega e roda pelo asfalto, indo parar na outra via e em baixo de um carro.

