Grave acidente na BR-277: motorista é ejetado de carro e resgatado em estado crítico

Alto contraste

A+

A-

Motorista é ejetado de carro e resgatado em estado grave, em acidente na BR-277 Motorista é ejetado de carro e resgatado em estado grave, em acidente na BR-277 (Ric)

Um motorista foi socorrido em estado grave após ser ejetado do automóvel em um acidente na BR-277, em São José dos Pinhais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma Fiat Doblô perdeu o controle e capotou o carro no canteiro central da rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• João Vicenti, músico da banda “Nenhum de Nós”, morre aos 58 anos

• Temperatura amena deve predominar no Paraná; veja a previsão segundo Climatempo

• Motorista é ejetado de carro e resgatado em estado grave, em acidente na BR-277

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.