Grave acidente na BR-376 deixa crianças feridas

Acidente entre ônibus escolar e caminhão deixa crianças feridas na BR-376, no PR

Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão carregado de milho deixou o motorista do coletivo encarcerado e crianças feridas, nesta quarta-feira (22). A colisão foi registrada na altura do Km 326 da BR-376, em Ortigueira, no Noroeste do Paraná. A princípio, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, cerca de 10 crianças estavam no ônibus.

