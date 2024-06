Grave acidente na PR-323 deixa um morto e dois feridos no noroeste do Paraná Um grave acidente na PR-323, entre Cafezal do Sul e Perobal, no noroeste do Paraná, resultou em uma morte e dois feridos neste domingo...

Ric|Do R7 03/06/2024 - 09h36 (Atualizado em 03/06/2024 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share