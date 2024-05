Grave acidente na Rodovia do Xisto deixa um morto e quatro feridos Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um grave acidente na Rodovia do Xisto – BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana...

Acidente na Rodovia do Xisto deixa um morto e quatro feridos

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um grave acidente na Rodovia do Xisto – BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde deste domingo (26). As primeiras informações são de que uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, sendo uma delas com gravidade, depois de uma batida frontal entre dois automóveis.

