Grávida de 7 meses é brutalmente assassinada enquanto tomava banho

Grávida de 7 meses é morta a facadas enquanto tomava banho; namorado é suspeito (Caroline de Souza Machado)

Uma mulher de 29 anos, que estava grávida de 7 meses foi morta a facadas enquanto estava tomando banho. O crime ocorreu em Milão, na Itália, em maio de 2023. De acordo com as investigações, o suspeito do crime é o namorado da vítima. O caso está sob julgamento e uma audiência ocorreu na segunda-feira (27).

