Grêmio de volta aos gramados: desafio contra o The Strongest no Couto Pereira O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (29) às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba, para enfrentar a equipe do The Strongest (...

Após 29 dias sem jogar, Grêmio enfrenta o The Strongest no estádio Couto Pereira

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (29) às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba, para enfrentar a equipe do The Strongest (BOL) pela Copa Libertadores. Com impossibilidade de jogo na Arena do Grêmio, o Coritiba cedeu o estádio para o clube gaúcho mandar as partidas na capital paranaense.

