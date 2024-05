Grêmio oferece desconto exclusivo para sócios do Coritiba em jogo no Couto Pereira Após primeiro jogo com vitória no Couto Pereira, o Grêmio anunciou uma medida especial para os sócios do Coritiba: eles receberão...

Grêmio dá desconto para sócios do Coritiba em jogo no Couto Pereira

Após primeiro jogo com vitória no Couto Pereira, o Grêmio anunciou uma medida especial para os sócios do Coritiba: eles receberão desconto na compra de ingressos para a partida contra o Bragantino, às 16h de sábado (1), no Alto da Glória.

